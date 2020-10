Bei den Tarifverhandlungen für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ist eine Einigung erzielt worden. Wie die Verhandlungspartner in Potsdam mitteilten, steigen die Einkommen um 4,5 Prozent in den niedrigsten Entgeltgruppen und -stufen und um 3,2 Prozent in der höchsten.

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2022. Für Pflegekräfte wurde eine gesonderte Gehaltssteigerung vereinbart. Ab März erhalten sie eine Pflegezulage von 70 Euro, die ein Jahr später auf 120 erhöht wird. Die Zulage in der Intensivmedizin wird mehr als verdoppelt auf 100 Euro monatlich, die Wechselschichtzulage steigt von 105 auf 155 Euro. Ärztinnen und Ärzte in Gesundheitsämtern erhalten ab nächstem Frühjahr eine Zulage von 300 Euro pro Monat.



Auch für Mitarbeitende in Betreuungseinrichtungen wie Seniorenheimen wurden Gehaltsverbesserungen erzielt.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.