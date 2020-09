In den Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen will die Arbeitgeberseite vorerst kein konkretes Angebot vorlegen.

Hintergrund sind laut Bundesinnenminister Seehofer gesonderte Verhandlungen für Pflegekräfte und Beschäftigte der Sparkassen. Mit den Gewerkschaften und den anderen Verhandlungsparteien sei vereinbart, dass für diese Bereiche separate Untergruppen eingesetzt würden, ließ Seehofer in Berlin erklären. Erst wenn diese getagt und ihre Arbeit abgeschlossen hätten, könne ein Angebot vorgelegt werden. Dies werde voraussichtlich Mitte Oktober der Fall sein.



Beschäftigte von Kitas, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes legten am Vormittag in verschiedenen deutschen Städten ihre Arbeit nieder. Betroffen waren vor allem Nordrhein-Westfalen und Bayern - aber auch in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein soll es heute noch Warnstreiks geben. Die Gewerkschaften fordern knapp fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst.

