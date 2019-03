In den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder ist eine Einigung mit 33 Monaten Laufzeit erzielt worden. Wie Gewerkschaften und Arbeitgeber in Potsdam mitteilten, steigen die Gehälter der rund eine Million Beschäftigten in drei Schritten um insgesamt etwa acht Prozent.

Die ersten beiden Erhöhungen rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres sowie zum Jahresbeginn 2020 betragen 3,2 Prozent. Ab 2021 soll es dann noch einmal 1,4 Prozent mehr Geld geben. Mindestens sollen die Gehälter in den 33 Monaten um 240 Euro steigen. Die Gewerkschaften hatten ursprünglich 6 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten gefordert.



Verdi-Chef Bsirske zeigte sich zufrieden und sprach vom besten Lohnabschluss im Länderbereich seit vielen Jahren. Der Verhandlungsführer der Länder, der Berliner Finanzsenator Kollatz, betonte, die lange Laufzeit gebe Planungssicherheit. Zudem bleibe finanzieller Spielraum für Neueinstellungen.



Der Abschluss soll auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden. Hessen gehört seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr der Tarifgemeinschaft deutscher Länder an.