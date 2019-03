Verdi-Chef Bsirske spricht von einer "spektakulären Einigung", die Arbeitgeber loben die Planungssicherheit: Die rund eine Million Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder bekommen in drei Schritten acht Prozent mehr Geld. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 33 Monaten.

Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten sich am späten Samstagabend nach stundenlangen Verhandlungen geeinigt. Noch in diesem Jahr sollen die Gehälter steigen: rückwirkend zum 1. Januar sowie zum Jahresbeginn 2020 um jeweils 3,2 Prozent. Ab 2021 soll es dann noch einmal 1,4 Prozent mehr Geld geben. Mindestens sollen die Gehälter in den 33 Monaten um 240 Euro steigen. Pflegekräfte erhalten darüber hinaus 120 Euro monatlich mehr. Auszubildende bekommen zum 1. Januar 2019 und 2020 jeweils 50 Euro mehr. Die Gewerkschaften hatten ursprünglich sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert.

Verdi-Chef spricht von "bestem Lohnabschluss seit Jahren"

Profitieren werden von der Einigung nach den Worten von Verdi-Chef Frank Bsirske insbesondere jene mit unteren und mittleren Einkommen. Bsirske sprach vom besten Lohnabschluss im Länderbereich seit vielen Jahren. Für manche Berufsgruppen bedeute die Einigung eine "spektakuläre Attraktivitätsverbesserung", insbesondere in der Krankenpflege.



Der Verhandlungsführer der Länder, der Berliner Finanzsenator Kollatz, sprach von einem "guten Kompromiss". Die Länder stünden zwar vor einem finanziellen Kraftakt. Die lange Laufzeit gebe aber Planungssicherheit. Die Beschäftigten könnten damit an der guten Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahre teilnehmen. Zudem bleibe finanzieller Spielraum für Neueinstellungen.

Einigung soll auf Beamte übertragen werden

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) äußerte sich zufrieden über den "ordentlichen" Abschluss. Die Erhöhung der Zulage für angestellte Lehrer um 75 Euro auf 105 Euro sei ein "wichtiger Schritt". Der Verhandlungsführer des Beamtenbundes, Silberbach, sagte, dass man in manchen Bereichen jetzt mit der Privatwirtschaft auf Augenhöhe konkurrieren könne. Der Tarifvertrag soll auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden.



Nur Hessen gehört seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr der Tarifgemeinschaft deutscher Länder an und führt eigene Verhandlungen mit den Gewerkschaften.