Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst der Länder hat die Gewerkschaft Verdi für heute zu Warnstreiks in Berlin aufgerufen.

Dort soll es ganztägige Arbeitsniederlegungen in den städtischen Jugendämtern und Jugendfreizeiteinrichtungen geben. In der laufenden Tarifrunde fordern die Gewerkschaften sechs Prozent mehr Geld. Die Länder halten das für nicht bezahlbar.



In Nordrhein-Westfalen sollen heute zudem erneut Kitas der Arbeiterwohlfahrt bestreikt werden.