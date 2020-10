In Potsdam hat die womöglich entscheidende Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen begonnen.

Nach den Worten des Präsidenten der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Mädge könnte es in den nächsten zwei bis drei Tagen zu einer Einigung kommen. Verdi-Chef Werneke sagte, es liege noch eine gewaltige Wegstrecke voraus.



Mädge hatte im Deutschlandfunk gesagt, dass es beim Angebot der Arbeitgeber deutliche Nachbesserungen gebe. Demnach soll das Pflegepersonal auf Intensivstationen mindestens acht Prozent mehr Geld bekommen. Mit Blick auf die coronabedingt schwierige wirtschaftliche Situation müssten die Gewerkschaften realistischere Forderungen stellen, kritisierte Mädge. Der neue Tarifvertrag müsse für die Arbeitgeber finanziell verkraftbar sein. Es bringe nichts, wenn kommunale Häuser wegen Zahlungsunfähigkeit privatisiert werden müssten.



Die Arbeitgeber hatten in der vergangenen Woche insgesamt 3,5 Prozent mehr Geld in den nächsten drei Jahren angeboten. Verdi fordert bei einer einjährigen Laufzeit 4,8 Prozent mehr, mindestens aber 150 Euro im Monat.

