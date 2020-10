Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gibt es Fortschritte.

Die Verhandlungsführer von Arbeitgebern und Gewerkschaften hätten einen Einigungsvorschlag vorgelegt, bestätigten Sprecher der Tarifparteien in Potsdam. Über Einzelheiten wurde noch nichts bekannt. Noch in dieser Nacht und am Morgen würden die Gremien beider Seiten über diesen Vorschlag beraten, hieß es weiter. Die Gewerkschaften forderten bisher bei einer einjährigen Laufzeit ein Lohnplus von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Das Angebot der Arbeitgeberseite sah eine Erhöhung der Entgelte um insgesamt 3,5 Prozent für die nächsten drei Jahre vor.

