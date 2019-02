Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder haben die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber erhöht.

In weiten Teilen Deutschlands machten Beschäftigte der Bundesländer auf Kundgebungen auf ihre Forderungen aufmerksam. Warnstreiks gab es unter anderem in Kliniken, Verwaltungen und Schulen.



Am Donnerstag kommen Vertreter von Gewerkschaften und Länder in Potsdam zur dritten Verhandlungsrunde zusammen. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat. Außerdem geht es um strukturelle Verbesserungen bei der Eingruppierung.



Verhandelt wird für eine Million Tarifbeschäftigte der Länder außer Hessen, das eigene Tarifverhandlungen führt.