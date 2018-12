Die Gewerkschaften wollen für die Angestellten im Öffentlichen Dienst der Länder sechs Prozent mehr Geld durchsetzen.

Das wurde nach einem Treffen der Tarifkommission von Verdi und dem Deutschen Beamtenbund in Berlin mitgeteilt. Verdi-Chef Bsirske sagte, mindestens müsse es monatlich 200 Euro mehr geben. Die Vergütungen der Auszubildenden sollten um 100 Euro angehoben werden. Verdi strebt an, den neuen Tarifvertrag für zwölf Monate abzuschließen.



Die Verhandlungen für die rund eine Million Angestellten im Öffentlichen Dienst der Länder beginnen am 21. Januar. Verhandelt wird mit allen Bundesländern außer Hessen. Das Ergebnis soll nach Möglichkeit auch auf die Beamten und Pensionäre von Ländern und Kommunen übertragen werden.