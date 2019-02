Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder weiten die Gewerkschaften ihre Streiks aus.

In mehreren Bundesländern finden heute und morgen ganztägige Warnstreiks und zentrale Kundgebungen statt. Wie die Gewerkschaft verdi mitteilte, sind Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin betroffen. Bestreikt werden unter anderem Verwaltungen, Straßenmeistereien, Unikliniken sowie Hochschulen. In Berlin beteiligen sich neben Lehrern auch Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst an den Aktionen.



Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat.