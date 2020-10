Arbeitgeber und Gewerkschaften haben bei ihren Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst keinen Durchbruch erzielt.

Nach stundenlangen Beratungen in Potsdam gingen die Vertreter beider Seiten am Abend auseinander, wie übereinstimmend mitgeteilt wurde. Heute Vormittag sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Dem Vernehmen nach gab es eine Annäherung der Positionen in einigen Punkten. Ein Scheitern der Gespräche sei aber nach wie vor möglich, hieß es.



Verhandelt wird über die Einkommen von mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen.

