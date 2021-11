Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder sind die Warnstreiks fortgesetzt worden.

Unter anderem legten Beschäftigte an den Universitätskliniken in Essen, Düsseldorf und Köln ihre Arbeit nieder. Warnstreiks gab es auch in Niedersachsen und Berlin. Dort folgten Mitarbeitende landeseigener Kitas und Bezirksämter dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi. In den kommenden Tagen sollen Warnstreiks auch in anderen Ländern folgen - etwa an Schulen und Hochschulen in Sachsen-Anhalt.



Die zweite Verhandlungsrunde war jüngst ohne Angebot der Arbeitgeberseite zu Ende gegangen. Die Arbeitnehmer fordern unter anderem fünf Prozent mehr Lohn.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.