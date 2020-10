In der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst haben sich Beschäftigte der Sparkassen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an Warnstreiks beteiligt.

Im sächsischen Annaberg-Buchholz gab es am Vormittag eine zentrale Kundgebung. Mit den Warnstreiks will Verdi den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst bei den Kommunen und im Bund erhöhen. Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern ein Plus von 4,8 Prozent für ein Jahr. Löhne und Gehälter sollen mindestens um 150 Euro pro Monat steigen. Für die Beschäftigten der Sparkassen geht es speziell um die beabsichtigte Streichung der Sparkassensonderzahlung.

