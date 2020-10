Bei den Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist eine Einigung erzielt worden.

Wie Arbeitgeber und Gewerkschaften in Potsdam mitteilten, steigen die Löhne zum April 2021 um 1,4 und ein Jahr später um weitere 1,8 Prozent.



In der Nacht hatten Spitzenvertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften den Einigungsvorschlag ausgearbeitet. Anschließend berieten die Gremien beider Seiten in größerer Runde über den Kompromiss.



Die Gewerkschaften waren mit einer Forderung nach 4,8 Prozent mehr Geld bei einer einjährigen Laufzeit in die Verhandlungen gegangen. Die Arbeitgeber hatten ein Plus von 3,5 Prozent bei einer Laufzeit von drei Jahren angeboten.

