Nach den Warnstreiks in mehreren Bundesländern gehen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen heute in Potsdam in die möglicherweise entscheidende Phase.

Einen Tag vor Beginn der dritten Tarifrunde von Bund und Ländern legten Beschäftigte vor allem in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Brandenburg vorübergehend ihre Arbeit nieder. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, wurden unter anderem Sparkassen, Stadt- und Kreisverwaltungen, Kindertagesstätten sowie Krankenhäuser bestreikt.



Die Arbeitgeber haben insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in den nächsten drei Jahren angeboten. Verdi fordert bei einer einjährigen Laufzeit 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.