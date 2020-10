Nach der Tarifeinigung für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen dringt Verdi-Chef Werneke auf mehr Personal in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Es sei gut, dass man auf der finanziellen Seite etwas habe bewegen können, sagte Werneke der Deutschen Presse-Agentur. So werde in den kommunalen Krankenhäusern damit das Niveau der Universitätskliniken erreicht. Das ändere aber nichts an dem großen Personalmangel in der Pflege, betonte Werneke.



Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten sich gestern auch auf mehrere finanzielle Verbesserungen in der Pflege geeinigt. Unter anderem wurde eine neue Pflegezulage beschlossen.



Insgesamt steigen die Löhne und Gehälter für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen ab April des kommenden Jahres um zunächst 1,4 Prozent und ein Jahr später um 1,8 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.