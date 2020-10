Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen signalisiert Verdi Entgegenkommen.

Am Ende werde man mutmaßlich nicht mit 4,8 Prozent abschließen, sagte Gewerkschaftschef Werneke der Zeitung "Die Welt" zu der bisher verlangten Lohnerhöhung. Zur Forderung eines Mindestbetrags von 150 Euro pro Monat betonte Werneke ebenfalls, am Ende werde ein Kompromiss stehen.



Die Arbeitgeber wollen am Freitag ein Angebot vorlegen. Zwei Verhandlungsrunden waren bereits ohne Ergebnis geblieben. Verdi hatte daraufhin die Beschäftigten zu Warnstreiks aufgerufen.

