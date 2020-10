In der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi weitere Warnstreiks im Nahverkehr angekündigt.

Heute sind Aktionen in Hessen und am Mittwoch in Bremen und Niedersachsen geplant. Am Donnerstag soll es in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg Arbeitsniederlegungen geben, am Freitag in Bayern.



Verdi und der Beamtenbund dbb fordern unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld für 2,3 Millionen Beschäftigte im Öffentlichen Dienst.

