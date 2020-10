In mehreren Bundesländern finden heute wieder Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr statt.

Die Gewerkschaft Verdi will damit einen bundesweiten Tarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigten im ÖPNV durchsetzen. In Hessen blieben in den Großstädten Frankfurt, Wiesbaden und Kassel Bahnen und Busse in den Depots. In Niedersachsen hat Verdi zu Warnstreiks in Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen und Goslar aufgerufen. Auch in Bremen sind Aktionen geplant.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.