Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi die Haltung der Länder in den Verhandlungen scharf kritisiert.

Verdi-Chef Bsirske sagte bei einer Kundgebung in Bremen, was bisher von Arbeitgeberseite gekommen sei, verdiene die Note ungenügend. Die Finanzlage der Länder sei so gut wie nie zuvor. Deshalb sei jetzt die Zeit, um den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen, betonte Bsirske. In mehreren Bundesländern waren auch heute wieder Beschäftigte auf die Straße gegangen. In Berlin beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben mehr als 16.000 Menschen an den Protesten. In Bremen kamen etwa 7.000 zu einer Kundgebung zusammen. Gestreikt wurde auch in Hessen und Bayern. Betroffen waren Kitas, Schulen, Unikliniken und Teile der Verwaltung.



Morgen gehen die Tarifverhandlungen in die dritte Runde. Die Gewerkschaften fordern unter anderem sechs Prozent mehr Geld. Die Länder weisen das als überzogen zurück.