Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen will die Gewerkschaft Verdi die Warnstreiks deutlich ausweiten.

In den nächsten Tagen und Wochen würden die Beschäftigten in der gesamten Breite des Öffentlichen Dienstes zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, sagte der Verdi-Vorsitzende Werneke der Deutschen Presse-Agentur. Ein Schwerpunkt seien Kliniken. Auch in Kitas, Pflegeheimen und allen weiteren Bereichen dürfte der Unmut der Beschäftigten zu spüren sein, meinte Werneke.



Verdi und Beamtenbund fordern unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld sowie eine Kürzung der längeren ostdeutschen Wochenarbeitszeit um eine Stunde und damit eine bundesweite Angleichung. Innenminister Seehofer hat als Verhandlungsführer des Bundes ein Arbeitgeberangebot für die dritte Tarifrunde Mitte Oktober angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.