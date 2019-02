Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst der Länder hat die Gewerkschaft Verdi für heute zum Warnstreik in Berlin aufgerufen.

Geplant sind ganztägige Streiks in den Jugendämtern und Jugendfreizeiteinrichtungen der Hauptstadt. Zudem soll es eine Demonstration zum Dienstsitz des Berliner Finanzsenators Kollatz geben.



Ab Mitte der Woche kommt es in Sachsen-Anhalt zu Warnstreiks. Dann haben Verdi und die Gewerkschaft GEW Lehrer, Erzieher, Hochschulbeschäftigte und Verwaltungsangestellte im Süden und Osten des Bundeslandes zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.



In der Tarifrunde fordern die Gewerkschaften sechs Prozent mehr Geld. Die Länder halten das für nicht bezahlbar.