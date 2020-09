Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind fortgesetzt worden.

Bei den Berliner Wasserbetrieben legten zahlreiche Beschäftigte die Arbeit nieder. An zwölf Standorten seien die Beschäftigten dem Aufruf gefolgt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Auch in Hamburg waren für heute Streiks der Mitarbeiter von Stadtreinigung, Hafenbehörde und Krankenhäusern geplant. In Niedersachsen wird der Arbeitskampf in Lüneburg fortgesetzt. In Baden-Württemberg werden die Verkehrsbetriebe in Karlsruhe und in Baden-Baden bestreikt.



Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber monatlich 150 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Am vergangenen Wochenende war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.