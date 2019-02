Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder sind in Hamburg und Sachsen-Anhalt Beschäftigte an Schulen und Hochschulen in den Warnstreik getreten.

Mit dem ganztägigen Ausstand wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen sind unter anderem Verwaltungsangestellte, Erzieher und Sozialpädagogen.



Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt die Forderung ab. Ein Angebot haben die Arbeitgeber noch nicht vorgelegt. Die Verhandlungen gehen Ende des Monats in Potsdam in die dritte Runde.