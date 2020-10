Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst bleiben in Niedersachsen und Bremen heute vielerorts Busse und Bahnen in ihren Depots.

Die Gewerkschaft Verdi geht davon aus, dass sich etwa 3.500 Beschäftigte an der ganztägigen Aktion beteiligen. Verdi will einen bundesweiten Tarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigen im ÖPNV durchsetzen. Gestern hatte es bereits in mehreren Großstädten Hessens Arbeitsniederlegungen gegeben. Für Freitag sind Warnstreiks in Berlin und Brandenburg geplant.

