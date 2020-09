Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen setzen die Gewerkschaften weiter auf Warnstreiks.

Heute früh legten rund 1.000 Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung die Arbeit nieder. In Hamburg werden fast 180 Kindertagesstätten sowie Kliniken und die Hafenbehörde bestreikt. In Bayern sind unter anderem Kitas, Krankenhäuser und die Müllabfuhr von Arbeitsniederlegungen betroffen.



Landkreistag-Präsident Sager kritisierte die Warnstreiks. Sie passten nicht in die Corona-Zeit mit steigender Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und drohenden Pleiten, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Die Gewerkschaften fordern unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am 22. Oktober.

