An den Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben sich heute rund 14.000 Beschäftigte beteiligt.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi führte dies zu Personalengpässen in einigen Krankenhäusern, Stadtwerken und Sparkassen in Nordrhein-Westfalen. Auch einige Kitas waren betroffen sowie der Nahverkehr am Niederrhein. In Köln versammelten sich rund 2.500 Menschen zu einer Kundgebung. Morgen sollen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst weitergehen, und zwar unter anderem bei den Nahverkehrsbetrieben in Düsseldorf, Hamm, Unna und Dortmund.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.