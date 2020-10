Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter.

Für heute hat die Gewerkschaft Verdi in Nordrhein-Westfalen zu Arbeitsniederlegungen unter anderem in Stadtverwaltungen, Kliniken, Sparkassen sowie kommunalen Entsorgern und Stadtwerken aufgerufen. Auch Kitas könnten betroffen sein, hieß es. In Sachsen-Anhalt sind ebenfalls Warnstreiks angesetzt.



Verdi fordert eine Einkommensanhebung von 4,8 Prozent; der Arbeitgeberseite ist das zu viel. Am 22. Oktober sollen die Verhandlungen in Potsdam fortgesetzt werden.

