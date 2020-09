Bund und Länder wollen als Konsequenz aus der anhaltenden Corona-Pandemie bis Ende 2022 mindestens 5.000 neue und unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst schaffen.

In einem ersten Schritt solle es bis zum 31. Dezember 2021 mindestens 1.500 Stellen für Ärzte, Fachpersonal und Verwaltungsmitarbeiter geben, teilten Bundesgesundheitsminister Spahn und die Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Berlins Senatorin Kalayci, in Berlin mit.



Neben den neuen Stellen geht es um eine bessere Digitalisierung der Gesundheitsämter und -behörden sowie darum, die Arbeit attraktiver zu gestalten und zukunftsfähige Strukturen zu schaffen. Die 375 Gesundheitsämter in Deutschland spielen etwa beim Verfolgen von Infektionsketten sowie bei Anordnungen von Tests und Quarantäne eine wesentliche Rolle.



Der Koalitonsausschuss hatte sich im Juni darauf verständigt, für die Umsetzung eines "Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" insgesamt vier Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen.

