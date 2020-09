In zahlreichen deutschen Städten haben Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr begonnen.

In Berlin legten die Beschäftigten um drei Uhr früh die Arbeit nieder. Busse und Bahnen blieben in den Depots und sollen erst am Mittag wieder fahren. Gestreikt wird unter anderem auch in München, Hamburg, Frankfurt, Kassel und Wiesbaden. In Wuppertal spricht Verdi-Chef Werneke zu den Streikenden. Die Gewerkschaft will mit den Ausständen die kommunalen Arbeitgeber zu Verhandlungen über einen deutschlandweiten Rahmentarifvertrag für die 87.000 Beschäftigten im ÖPNV zwingen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.