Pendler müssen sich heute bundesweit auf Behinderungen einstellen.

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, sind zahlreiche Betriebe des öffentlichen Nahverkehrs dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Verdi will mit den Streiks die kommunalen Arbeitgeber zu Verhandlungen über einen deutschlandweiten Rahmentarifvertrag für die 87.000 Beschäftigten im ÖPNV zwingen.

In Berlin bleiben zahlreiche Busse, Straßen- und U-Bahnen bis 12.00 Uhr in den Depots. Gleiches gilt beispielsweise für die Städte München, Hamburg, Frankfurt, Kassel und Wiesbaden.



In Mecklenburg-Vorpommern sind Schüler mit langem Schulweg wegen des Warnstreiks vom Unterricht befreit, wenn ihr Bus oder ihre Straßenbahn nicht fährt.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.