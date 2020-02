Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Münch, fordert eine effizientere Videoüberwachung in Deutschland.

Aus Sicht der Strafverfolgung bestehe bei diesem Thema Handlungsbedarf, sagte Münch der Deutschen Presse-Agentur. Die Sammlung und Bearbeitung von Material brauche oft zu viel Zeit. Aufnahmen aus verschiedenen Bundesländern lägen in der Regel in ganz unterschiedlichen Formaten und auf den unterschiedlichsten Datenträgern vor. In anderen Ländern in Europa sei man durch eine zentrale Speicherung öffentlicher Videoüberwachung viel schneller, betonte der BKA-Präsident.



In Berlin beginnt heute ein zweitägiger Europäischer Polizeikongress.