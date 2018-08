CSU-Generalsekretär Blume beklagt eine fortschreitende Zerrissenheit der deutschen Gesellschaft.

Wenn er in die Untiefen von Facebook und anderen sozialen Netzwerken schaue, habe er an manchen Tagen das Gefühl, der demokratische Diskurs in Deutschland sei kaputt, sagte Blume im Interview der Woche des Deutschlandfunk. Dieser Strukturwandel von Öffentlichkeit führe dazu, dass sich jeder in seinen Meinungshöhlen im Internet wiederfinde und verkrieche. Der vermittelnde Diskurs finde immer weniger statt.



Erfreut zeigte sich Blume über die Ankündigung von CSU-Chef Seehofer, Ende des Monats einen eigenen Twitter-Kanal einzurichten. Dass der 69-jährige damit anfange, zeige, dass sSoziale Netzwerke keine Frage des Alters seien.