Der Jüdische Weltkongress hat die Ankündigung von Papst Franziskus begrüßt, die Akten für die Amtszeit von Papst Pius dem Zwölften vollständig freizugeben.

Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Lauder, schrieb in einem Brief an Franziskus, man habe diesen wichtigen Schritt seit langem gefordert. Die vielen offenen Fragen über das Verhalten der Kirche während des Zweiten Weltkriegs müssten geklärt werden.



Kritiker werfen Pius dem Zwölften vor, sich nicht entschieden genug gegen die Nationalsozialisten positioniert zu haben. Papst Franziskus will die Akten im März 2020 für die Forschung freigeben. Die Vorbereitungen dazu haben bereits unter Papst Benedikt begonnen.