"Ein solcher Papst ist ein Verbrecher." Ein Satz, ein Drama, ein Skandal. Als Rolf Hochhuth Anfang der 1960er Jahre sein Theaterstück "Der Stellvertreter" schrieb, galt öffentliche Kritik an der katholischen Kirche noch als unerhört. Hochhuth macht hörbar, was tatsächlich während des zweiten Weltkriegs nicht zu hören war: Es gab von Papst Pius XII. keinen öffentlichen Protest gegen den millionenfachen Mord an den Juden Europas. Der Dramatiker klagte an und sprach schuldig. Die Uraufführung liegt 57 Jahre zurück, das Urteil über Pius XII. hallt bis heute nach.

Entweder auf die Seite der Anklage oder auf die der Verteidigung

Vieles wurde geschrieben für und wider diesen Papst, für und wider Hochhuth, für und wider die katholische Kirche. Wer etwas zum Thema katholische Kirche im Nationalsozialismus schreibt, muss sich auf die eine oder auf die andere Seite schlagen, auf die Seite der Anklage oder auf die Seite der Verteidigung. Das Urteil lautet entweder Verbrecher oder Schutzheiliger. Der Papst habe heimlich unzähligen Juden das Leben gerettet, lautet eine der Schutzbehauptungen. Dass im Vatikan Material für ein Seligsprechungsverfahren gesammelt wird, zeugt zudem von einer ziemlich weltlichen Erlösungssehnsucht.

Seit heute sind Akten zum meistdiskutierten Pontifikat für die Forschung zugänglich. Papst Pius XII. amtierte von 1939 bis 1958, das Material umfasst also weit mehr als die Zeit des zweiten Weltkriegs. Viel wurde über diese Akten geraunt. Mit einem Anflug von Selbstironie präsentierte der Vatikan vor ein paar Tagen auf seiner Homepage in einem kurzen Film die Regale voller Dokumente. Seht her, bei uns kommt nichts weg, wir haben nichts verschwinden lassen, soll das wohl heißen. Wenige Monate vor dem großen Transparenz-Termin wurde das Päpstliche Geheimarchiv in Apostolisches Archiv umbenannt.

War Pius feige?

60 Plätze hat der Arbeitsraum im Archiv, die Hälfte ist bis auf Weiteres für die Pius-Forschung reserviert. Aus Deutschland ist der Kirchenhistoriker Hubert Wolf mit dabei. In einem Interview erzählte er kürzlich von Gesprächen mit Shoah-Überleben. Diese gaben ihm einen Wunsch mit auf den Weg in die Römischen Archive: "Sorgen Sie dafür, dass wir erfahren, warum der Papst nicht laut protestierte", baten sie ihn.

War Pius feige? Sorgte er sich vor allem ums Weiterleben seiner Kirche? Schwieg er aus Angst, Menschenleben zu riskieren? Spielte christlicher Antijudaismus eine Rolle und welche Rolle spielte damals überhaupt ein Papst? Antworten, die das Prädikat wissenschaftlich verdienen, entziehen sich der falschen Alternative Verbrecher oder Schutzheiliger. Forschungsergebnisse wird es erst in einigen Jahren geben. Man braucht keine prophetische Begabung, um schon jetzt sagen zu können: Die Archive werden viele Erklärungen liefern. Aber keine Erlösung.

Dr. Christiane Florin (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Christiane Florin, Jahrgang 1968, ist Redakteurin für "Religion und Gesellschaft" beim Deutschlandfunk. Bis 2015 leitete sie die Redaktion von Christ&Welt in der Wochenzeitung "Die ZEIT". Ihre Erfahrungen als Lehrbeauftragte für Politikwissenschaft an der Universität Bonn verarbeitete sie in dem Essay "Warum unsere Studenten so angepasst sind" (Rowohlt 2014). 2017 veröffentlichte sie das Buch "Weiberaufstand. Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen" (Kösel).