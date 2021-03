Der geplante saarländische Modellversuch zu Corona-Lockerungen hat eine bundesweite Diskussion ausgelöst. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagte im Deutschlandfunk, er habe Verständnis für die wachsende Coronamüdigkeit in der Bevölkerung. Der Anstieg der Inzidenzwerte und die Ankündigung von Lockerungen für das Saarland passten jedoch nicht zusammen.

Grundsätzlich appellierte der CDU-Politiker an die Eigenverantwortung der Bürger, gab sich aber auch selbstkritisch. Die Politik habe durch die Verspätung bei den Corona-Hilfsgeldern und durch die nicht gute Vorbereitung der Osterruhe Vertrauen zerstört, betonte Kretschmer.

Kritik von Ärzten

Im Saarland ist geplant, ab April einige Beschränkungen in den Bereichen Kultur, Gastronomie und Freizeitsport zurückzunehmen. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test. Kritik kam von der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Die Verbandsvorsitzende Johna sagte der "Rheinischen Post", solche Versuche könnten keine Alternative zum Lockdown sein. Sie sehe es kritisch, wenn ein kleines, aber doch ganzes Bundesland mitten in der dritten Welle einen Modellversuch durchführe. Es bleibe unklar, wie verhindert werden solle, dass Menschen aus anderen Bundesländern wegen der Öffnungen einreisten.



Ministerpräsident Hans vderteidigte das Vorhaben im ARD-Fernsehen: Im Saarland seien die Infektionszahlen seit Wochen stabil. Bestimmte Aktivitäten bei Vorlage eines negativen Corona-Tests zuzulassen, erleichtere nicht nur das Leben der Menschen, sondern sei auch ein Weg, Infizierte herausfiltern zu können. Zugleich stellte der CDU-Politiker klar, dass die Öffnung von Theatern, Kinos oder Außengastronomie wieder in Frage gestellt werde, wenn auch im Saarland die Zahl der Corona-Neuinfektionen exponentiell wachse.

Zustimmung von Städte- und Gemeindebund

Der Städte- und Gemeindebund befürwortet die Pläne im Saarland als "richtigen Ansatz" - auch angesichts steigender Infektionszahlen. Hauptgeschäftsführer Landesberg sagte im ZDF, so könne bei den Menschen das Gefühl erzeugen, dass man wieder etwas mehr Freiheiten haben könne, wenn man sich testen lasse und vernünftig verhalte. Auch mit Tests verbundene Öffnungsschritte wie in Tübingen bezeichnet er als richtig. Die Möglichkeit, mit einem negativen Test einzukaufen, ins Restaurant oder ins Kino zu gehen sei ein Hoffnungssignal, auf das die Menschen nach rund einem Jahr Pandemie warteten.



Auch der Virologe Stürmer begrüßt das Vorhaben grundsätzlich. Allerdings sollte es in kleinerem Rahmen stattfinden - etwa auf kommunaler Ebene, sagte Stürmer im Inforadio. Bei steigenden Infektionszahlen müssten die Lockerungen wieder zurückgenommen werden.



Was genau das Saarland vorhat, können Sie hier nachlesen.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.