In den vergangenen 60 Jahren ist es in den Weltmeeren immer lauter geworden.

Der französische Ornithologe Michael Beaulieu betont, dass sich der Pegel in einigen Regionen pro Jahrzehnt sogar verdoppelt habe. Diese Schallkulisse töte inzwischen Krebse und Meeresvögel. Die zunehmende Zahl von Touristen in der Arktis verstärke den Lärmpegel, doch Hauptquellen seien die Rammarbeiten für die Off-Shore-Windkraftanlagen, militärische Aktivitäten, der Schiffsverkehr - sowie Schallkanonen.

Suche nach Öl mit Airguns schadet Tieren unter Wasser

Wenn im Meer nach Öl und Gas gesucht wird, schicken die Konzerne Explosionsschall aus Druckluftkanonen, sogenannte Airguns, durchs Wasser, die mehrere Tausend Meter in den Meeresboden eindringen. Messgeräte an der Wasseroberfläche zeichnen das Echo auf, um festzustellen, ob am Meeresgrund Energierohstoffe vorhanden sind. Diese sogenannten Airguns seien mit einem Schallpegel von bis zu 250 Dezibel 1.000 Mal lauter als ein Schiff, erklärte Dorit Liebers-Helbig vom Stralsunder Ozeaneum. "Das sind Explosionen von einer Gewalt, dass fast alles, was sich in diesem Schallkegel befindet, regelrecht zerfetzt wird. Und in der Arktis wird nonstop geschallt nach Erdöl und Erdgas."



