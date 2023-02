Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster im Juli 2022 (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Bei hohen Gefahrenstufen müssten Wälder notfalls auch für Spaziergänger gesperrt werden, sagte sie der dpa. Maßnahmen müssten auch wehtun. Zudem seien Aufklärungskampagnen nötig - auch an Schulen. Fast alle Waldbrände seien auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen wie Unachtsamkeit oder vorsätzliche Brandstiftung, führte die Fachbereichsleiterin am Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei in Eberswalde aus. An dem sogenannten Johann Heinrich von Thünen-Institut will Brandenburgs Forstminister Vogel heute mit Experten über die Waldbrandgefahren beraten. Brandenburg hatten vergangenes Jahr die meisten Feuer in Deutschland registriert.

