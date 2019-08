Mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China erwartet das Institut für Makroökonomie und Konjunktur negative Folgen auch für die deutsche Wirtschaft. Die globalen Handelsauseinandersetzungen träfen Deutschland schon heute, sagte Institutschef Dullien im Deutschlandfunk.

Sehr viele der Industrie- und Zulieferbetriebe in China benutzten deutsche Maschinen. Diese Betriebe hätten wegen der US-Strafzölle bereits Bestellungen storniert.



Dullien stellte klar, dass sein Institut und andere Ökonomen schon lange vor einer einseitigen Fixierung Deutschlands auf den Export gewarnt habe. Nun seien eigentlich öffentliche Investitionen nötig, um die Stimmung in der hiesigen Wirtschaft zu stabilisieren. Den Verzicht auf neue Schulden, die sogenannte schwarze Null, bezeichnete Dullien als "völligen ökonomischen Unsinn". Im Moment müsse man für neue Schulden keine Zinsen zahlen. In einer solchen Situation nicht zu investieren, sei eigentlich fahrlässig.



Das Institut für Makroökonomie ist eine Abteilung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.



Das gesamte Interview können Sie hier nachhören. (Audio-Link)