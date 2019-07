Nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers Feld hat die Europäische Zentralbank mit dem Kauf von Staatsanleihen nicht grundsätzlich ihre Kompetenz überschritten.

Feld sagte im Deutschlandfunk (Audio), der Vertrag von Maastricht verbiete zwar die monetäre Haushaltsfinanzierung, der Kauf von Staatsanleihen sei aber sei erlaubt und ein normales Instrument der Geldpolitik. Geklärt werden müsse, ob die EZB mit dem Volumen der Anleihekäufe zu weit gegangen sei.



Feld, der dem Sachverständigenrat Wirtschaft angehört, betonte, das Anleihenprogramm habe funktioniert. Das lasse sich auch in Studien belegen, in denen man simuliert, wie die Ökonomie aussehen würde, wenn dieses Programm nicht stattgefunden hätte. Laut Sachverständigenrat habe die EZB allerdings etwas zu expansiv agiert und hätte die Anleihekäufe früher beenden und die Zinsen früher erhöhen können. Dann könnte man Feld zufolge heute eine lockerere Geldpolitik betreiben.



Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute weiter Verfassungsbeschwerden, die der EZB verbotene Staatsfinanzierung und Kompetenzüberschreitung vorwerfen. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet.