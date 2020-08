Eine generelle Vier-Tage-Woche für alle Branchen ist nach Auffassung des Arbeitsmarkt-Experten Sell unrealistisch. In einzelnen Bereichen jedoch könnte dies eine Möglichkeit sein.

Der Volks- und Sozialwissenschaftler sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), dass eine Vier-Tage-Woche für einzelne Industriebranchen wie die Automobilindustrie jedoch durchaus denkbar sei. Denn dort bedeute der Umstieg auf die E-Mobilität einen Strukturwandel, der mit einem Stellenabbau einhergehen werde. Da dort die gewerkschaftliche Organisation und das Lohnniveau hoch seien, würde eine Reduzierung des Personals für die Arbeitgeber auch mit hohen Kosten verbunden sein. Sell sprach von einem "Inselmodell". Es betreffe aber "mit Hunderttausenden von gut bezahlten Arbeitsplätzen ganze Kernbereiche der Industrie".

Zentrale Frage: Lohnausgleich

Der "zentrale wunde Punkt" sei die Frage des Lohnausgleichs. Die IG Metall habe bereits jetzt die Möglichkeit ausgehandelt, die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich zu reduzieren. Aber die Erfahrung zeige, dass die Mehrzahl der Beschäftigten nicht bereit oder in der Lage sei, auf Lohn zu verzichten. Denn das habe ja wiederum Auswirkungen auf die späteren Renten. Da die Industrie jedoch einen Anstieg der Lohnkosten vermeiden wolle, suche man "nach staatlichen Subventionen wie beispielsweise einer Instrumentalisierung des Kurzarbeitergeldes." Die IG Metall und andere Gewerkschaften hätten schon im vergangenen Jahr ein "Transformations-Kurzarbeitergeld" gefordert.

Grenzen der Vier-Tage-Woche

Unrealistisch sei eine Arbeitszeitverkürzung jedoch in der Dienstleistungsbranche. Denn dort herrsche zum Teil ein Arbeitskräfte- und Facharbeitermangel. So würden in der Pflege dringend Arbeitskräfte gesucht und der Einzelhandel habe wegen verlängerter Öffnungszeiten gleichfalls einen erhöhten Personalbedarf.

Diskussion nicht nur in Deutschland

In Deutschland haben IG-Metall-Chef Hofmann und die Linken-Vorsitzende Kipping die Diskussion um eine Verkürzung der Wochen-Arbeitszeit angestoßen. Auch in Österreich wird über eine Vier-Tage-Woche als Maßnahme zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise diskutiert.

