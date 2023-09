Energieversorgung

Derzeit gibt es noch nicht ausreichend Energie allein aus Wind und Sonne (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, schreibt in einem Beitrag für die "Welt am Sonntag", der entschlossene Ausbau der erneuerbaren Energien sei richtig, reiche aber nicht aus, daher sollte Deutschland sich breiter aufstellen. Dazu gehörten etwa der Wiedereinstieg in die Kernkraft, die Erforschung neuer Quellen wie die Fusionsenergie und eine heimische Förderung von Schiefergas. Die Ökonomin Grimm spricht sich in dem Artikel neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien für den Import von großen Mengen an Wasserstoff aus, um der Industrie eine Perspektive zu bieten. Des Weiteren sollten die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz fallen und die Netzentgelte reformiert werden, erklärte das Mitglied im Sachverständigenrat.

Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, schloss sich Forderungen nach einem subventionierten Strompreis für energieintensive Industrien an.

