Union und SPD haben sich nach monatelanger Diskussion auf ein Paket zum schnelleren Ausbau von Ökostrom geeinigt.

Vertreter beider Seiten verständigten sich auf ein Eckpunktepapier. Geplant sind Sonderausschreibungen, um besonders Wind- und Sonnenenergie zu fördern. Der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik sei stufenweise für die nächsten drei Jahre geplant. Das Energiepaket soll zudem den Wettbewerb in der Branche der alternativen Energien fördern. Union und SPD wollen die Bundesländer bei strittigen Fragen wie Mindestabständen und Höhenbegrenzungen für Windräder einbeziehen.



Der Ökostrom-Anteil in Deutschland liegt derzeit bei rund 36 Prozent, bis 2030 will die Regierung ihn auf 65 Prozent steigern.