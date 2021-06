Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen hat im ersten Halbjahr laut Branchenangaben 43 Prozent des Bruttoverbrauchs in Deutschland gedeckt.

Das sei allerdings weniger als im Vorjahreszeitraum gewesen, wie vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zeigen. Insbesondere das erste Quartal sei ungewöhnlich windstill und arm an Sonnenstunden gewesen. Im Vorjahreszeitraum lag der Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch den Angaben zufolge noch bei rund 50 Prozent.



Im ersten Halbjahr 2020 hatte es demnach Rekordwerte bei der Stromerzeugung aus Solarenergie und Windenergie an Land gegeben.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.