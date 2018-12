Mit einem ökumenischen Gottesdienst haben hunderte Menschen in Essen Abschied vom Steinkohlebergbau genommen.

Der evangelische rheinische Präses Rekowski und der katholische Ruhrbischof Overbeck verwiesen in ihrer Predigt im Essener Dom auf eine Unternehmenskultur, die von gegenseitiger Solidarität geprägt sei. Zu Beginn zogen Bergleute mit einem Kreuz und Grubenlampen in die Kirche ein. Eine Statue der heiligen Barabara, der Schutzpatronin der Bergleute, wurde auf ein Podest gestellt. Die Figur steht sonst in der Zeche Prosper Haniel in 1.200 Metern Tiefe. Das Bergwerk in Bottrop stellt morgen als letztes in Deutschland die Steinkohleförderung ein. Damit endet eine 200 Jahre dauernde Epoche. Unter anderem Bundespräsident Steinmeier wird zu der Feierstunde erwartet.