Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender (l) kommen zum ökumenischen Gottesdienst vor Beginn der 17. Bundesversammlung in die St. Marienkirche.

Vertreten sind auch alle Verfassungsorgane, neben Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bas, Bundeskanzler Scholz, Bundesratspräsident Ramelow und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth. Der Leiter des Katholischen Büros in Berlin, Prälat Jüsten, unterstrich in seiner Predigt die Bedeutung des Amtsethos. Dieses gehe moralisch weit über die reine Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften hinaus. Jüsten ermutigte Amtsträger, sich immer wieder in die Lage der Schwachen zu versetzen. Dabei verwies er etwa auf die Armen, Kranken, Alten, Ungeborenen oder Behinderten; auf all jene, die auf die Hilfe von Staat und Gesellschaft angewiesen seien.

Die Bundesversammlung wird um 12 Uhr zusammentreten. Es wird damit gerechnet, dass Steinmeier bereits im ersten Wahlgang für eine zweite Amtszeit von fünf Jahren gewählt werden wird. SPD, Grüne, FDP und Union wollen ihn mehrheitlich unterstützen. Er hat drei Gegenkandidaten, den Sozialmediziner Gerhard Trabert, den Ökonomen und früheren Vorsitzenden der Werteunion, Max Otte, und die Physikerin Stefanie Gebauer.

