Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik kritisiert.

Im vergangenen Jahr seien in Deutschland rund 102.000 Erstanträge auf Asyl gestellt worden. Das sei gerade einmal die Hälfte dessen, was im Koalitionsvertrag als Obergrenze festgehalten worden sei, sagte Bedford-Strohm beim Ökumenischen Kirchentag. Das andauernde Feilschen um die Frage, wo die Menschen hingehen könnten, sei "unwürdig". Bedford-Strohm nannte es bedauerlich, dass nicht gelungen sei, sich innerhalb der EU auf ein faires Verteilsystem für Schutzsuchende zu einigen.



Der 3. Ökumenische Kirchentag geht morgen mit einem Open-Air-Gottesdienst in Frankfurt am Main zu Ende.

