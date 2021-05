Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt hat sich für einen unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche ausgesprochen.

Göring-Eckardt sagte beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main, zwar gebe es Fortschritte bei der Aufarbeitung. Man habe aber festgestellt, dass es nicht reiche. Die Grünen-Politikerin ist Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Scherf, zeigte sich mit Blick auf jüngste Entwicklungen bei der Aufarbeitung bestürzt. Dass der erst vor Monaten gegründete Betroffenenbeirat vorläufig ausgesetzt worden sei, bezeichnete sie als Rückschritt.



Der Generalvikar des katholischen Bistums Limburg, Rösch, sagte, sexuelle Gewalt sei in Kirchen und der Gesellschaft ein tabuisiertes Thema gewesen. Erst durch die Begegnung mit Opfern seien ihm die Augen geöffnet worden, dass systemisch etwas geändert werden müsse.

