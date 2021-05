Bundespräsident Steinmeier hat die Aufklärung von Fällen sexualisierter Gewalt in den Kirchen als unzureichend kritisiert.

In einer Videobotschaft für die Festveranstaltung des 3. Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt am Main sprach Steinmeier von einer quälend langsamen Aufdeckung und Aufarbeitung abscheulicher Verbrechen an den Schwächsten, an Kindern und Jugendlichen. Diese Verbrechen seien in den Kirchen lange Zeit vergessen oder verschwiegen worden. - Die Missbrauchsfälle sind eines der Themen, über die bei den rund 100 Veranstaltungen des Kirchentages diskutiert wird. Wegen der Corona-Pandemie findet dieser weitgehend digital statt.



Der Bundespräsident lobte das gesellschaftliche Engagement der Kirchen in Deutschland. Man brauche engagierte Christinnen und Christen, um gegen die zunehmenden Spaltungstendenzen in der Gesellschaft anzugehen, sagte Steinmeier, der zum Abschlussgottesdienst am Sonntag in Frankfurt erwartet wird.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.