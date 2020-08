Der vor Mauritius havarierte Öl-Frachter droht in zwei Teile zu zerbrechen.

Der Riss im Rumpf des auf ein Korallenriff aufgelaufenen Frachters "Wakashio" habe sich ausgeweitet, teilte der japanische Eigner mit. Das Schiff sei derzeit an einen Schlepper gekettet, um nicht abzutreiben. Es hatte rund 4000 Tonnen Treibstoff an Bord; etwa 1200 Tonnen sind bereits ausgesickert. Hilfsmannschaften versuchen derzeit, das noch vorhandene Öl aus dem Frachter abzupumpen. Dieser liegt etwa zwei Kilometer vom Festland entfernt in einer Lagune nahe mehrerer Naturschutzgebiete.